إحالة 6 أمريكيين للنيابة العامة لمحاولة إرسال أرز وأناجيل إلى كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أحالت الشرطة الكورية الجنوبية ستة مواطنين أمريكيين إلى النيابة العامة بعد محاولتهم تهريب أكثر من 1300 زجاجة بلاستيكية مليئة بالأرز والأوراق النقدية من فئة دولار واحد وأناجيل، باتجاه كوريا الشمالية من جزيرة "كانغ هوا" في شهر يونيو الماضي.وقالت السلطات إن المجموعة، التي تتراوح أعمار أعضائها بين العشرينيات والخمسينيات، وجهت إليها اتهاما بانتهاك قانون إدارة الكوارث والسلامة.يُذكر أن منطقة "كانغ هوا" هي منطقة محظورة منذ العام الماضي، حيث تُحظر فيها تنظيم حملات توزيع المنشورات والزجاجات عبر الحدود، ويُعاقب على المخالفات بالسجن لمدة تصل إلى عام أو غرامة تصل إلى 10 ملايين وون، أي حوالي 7100 دولار أمريكي.وزعمت المجموعة أن المحاولة كانت لأغراض تبشيرية، على الرغم من أن الشرطة لم تعثر على أي دليل على دعمها من منظمات دينية.وقالت الشرطة إنها سلمت الزجاجات التي تم ضبطها كدليل إلى النيابة العامة.وكثيرا ما اعتبرت مثل هذه الحملات بالزجاجات والمنشورات حساسة، نظرا لاحتمال إثارة ردود فعل حادة من قبل السلطات الكورية الشمالية، وقد سعت الحكومة الحالية في كوريا الجنوبية إلى الحد منها، مشيرة إلى الحاجة إلى حماية المجتمعات الحدودية وتعزيز المصالحة بين الكوريتين.