ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا للشهر الخامس خلال أغسطس

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية خلال شهر أغسطس الجاري، للشهر الخامس على التوالي، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من سبعة أعوام.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري أمس الثلاثاء أن مؤشر ثقة المستهلك المركب ارتفع إلى 111.4 نقطة في أغسطس، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مقارنة بالشهر الماضي.ولم يُسجل المؤشر مثل هذه القراءة المرتفعة منذ يناير 2018، عندما بلغ 111.6 نقطة.وتدل قراءة المؤشر فوق 100 نقطة على أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.وقال البنك المركزي الكوري إن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك جاء مدفوعا بكوبونات الاستهلاك الحكومية وزيادة أصول الأسهم في السوق الصاعدة.وارتفع مؤشر تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الراهنة بسبع نقاط مقارنة بالشهر الماضي ليصل إلى 93 نقطة، بينما انخفض مؤشر التوقعات الاقتصادية للمستهلكين بست نقاط ليصل إلى 100 نقطة.