الخطوط الجوية الكورية توقع اتفاقية لشراء 103 طائرات بوينغ

Photo : YONHAP News

أبرمت الخطوط الجوية الكورية اتفاقية مع شركة بوينغ الأمريكية لشراء 103 طائرات.ووقع الجانبان مذكرة تفاهم في واشنطن أول من أمس الاثنين، وهو اليوم نفسه الذي عقد فيه الرئيس "لي جيه ميونغ" محادثات قمة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".ومن بين طائرات الجيل الجديد عالية الكفاءة المحددة في المذكرة، 20 طائرة بوينغ 9-777، و25 طائرة 10-787، و50 طائرة 10-737، وثماني طائرات شحن 8-777، بقيمة إجمالية قدرها 36.2 مليار دولار أمريكي.ومن المتوقع استلام الطائرات تباعا حتى أواخر عام 2030.كما ستنفق الخطوط الجوية الكورية مبلغ 690 مليون دولار لشراء محركات احتياطية من شركة جنرال إلكتريك إيروسبيس، لإحدى عشرة طائرة، ولثماني وحدات من شركة "سي إف إم إنترناشونال"، و13 مليار دولار لخدمات صيانة المحركات على مدى العشرين عاما القادمة من شركة "جنرال إلكتريك إيروسبيس".وأكدت شركة الطيران الكورية الجنوبية أن استثماراتها في النمو المستقبلي تُعدّ جزءا من استراتيجيتها لتعزيز التعاون مع قطاع الطيران الأمريكي.