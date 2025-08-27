الحكومة الكورية تقدم المزيد من الدعم المالي لنفقات الأطفال

Photo : YONHAP News

ابتداء من الشهر القادم، ستوفر الحكومة الكورية دفعات مقدمة من النفقة المتأخرة للأطفال، حتى في حالة دفع الوالد غير الحاضن جزءا فقط مما عليه من النفقات.ووفقا لوزارة المساواة بين الجنسين أمس الثلاثاء، تمت الموافقة على هذا التعديل الأسبوع الماضي في اجتماع للجنة مراجعة المتخلفين عن دفع النفقات.ويهدف برنامج الدفع المسبق الذي بدأ في يوليو الماضي إلى تقليل العبء المالي عن كاهل الأمهات أو الآباء الوحيدين، وتوفير بيئة مستقرة لتربية الأطفال.وبموجب النظام المعدل، سيمكن للوالد الحاضن التقدم بطلب للحصول على دفعة مقدمة من النفقة إذا كان متوسط ما يتلقاه شهريا من الشريك السابق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أقل من 200 ألف وون، أي حوالي 143 دولارا أمريكيا لكل طفل.وتخطط الحكومة لطلب تعويض طوعي من الوالد الآخر كل ستة أشهر، وبدء إجراءات للتحصيل في حالة عدم استجابته.