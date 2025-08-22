الرئيس لي يزور حوض بناء السفن الكوري في فيلادلفيا

Photo : YONHAP News

زار الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" حوض بناء سفن في مدينة فيلادلفيا الأمريكية من أجل تسليط الضوء على التزام كوريا الجنوبية بالمساهمة في إنعاش صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة.وقام الرئيس بجولة أمس الثلاثاء في حوض بناء السفن التابع لمجموعة "هان هوا" الكورية، وذلك بعد يوم من قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.وحضر الرئيس لي حفل تدشين سفينة الأمن القومي متعددة المهام "ستيت أوف مين"، التي بُنيت لصالح الإدارة البحرية الأمريكية. وفي خطاب تهنئة، قال لي إن صناعة بناء السفن في كوريا الجنوبية تنطلق لمواجهة تحدٍ جديد للمساهمة في تعزيز الأمن البحري الأمريكي وإنعاش صناعة بناء السفن الأمريكية.وأضاف لي أنه من خلال مشروع "لنجعل بناء السفن الأمريكية أعظم من جديد"، المعروف اختصارا باسم "ماسغا"، ستحقق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة نتائج مربحة للجانبين، وسوف تشهدا معا قفزة نوعية في صناعة بناء السفن، وأنه من خلال حوض بناء السفن، ستفتحان فصلا جديدا في تحالفهما من أجل مشاركة استراتيجية شاملة موجهة نحو المستقبل تشمل التعاون الأمني ​​والاقتصادي والتكنولوجي.