ترامب يقول إنه سيلتزم باتفاقية التجارة بعد تسوية مشكلة في القمة مع لي

Photo : YONHAP News

صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقتا على الإبقاء على اتفاقية التجارة بينهما دون تغيير، بعد تسوية مشكلة في الاتفاقية خلال القمة مع الرئيس "لي جيه ميونغ".وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال اجتماع وزاري أمس الثلاثاء، مشيرا إلى سلسلة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين.وقال ترامب إنه سمع بوجود "مشكلة" مع كوريا الجنوبية، لكن الجانبين حافظا على الاتفاقية نفسها، وأضاف أنه التقى بالرئيس لي يوم الاثنين، وأن لي التزم بها.كما قال ترامب إن كوريا الجنوبية أرادت أن ترى ما إذا كان بإمكانها اتخاذ إجراءات، لكنها التزمت بالاتفاقية، وهو أمر جيد.ولم يوضح ترامب تفاصيل تلك "المشكلة" المتعلقة بالاتفاقية.