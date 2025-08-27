كوريا الشمالية تنتقد الرئيس الكوري الجنوبي وتصفه بأنه منافق

Photo : YONHAP News

انتقدت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" ووصفته بأنه "منافق" لتعهده بالتعاون مع الولايات المتحدة من أجل السلام ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وقالت إن ذلك التعهد "أحلام يقظة وأمل سخيف".جاءت هذه الانتقادات في تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، حيث أكدت أن كوريا الشمالية لن تتخلى أبدا عن أسلحتها النووية، التي وصفتها بأنها "مصدر للهيبة والشرف".وقالت الوكالة إنه لن يكون من المفيد لأحد أن يتمسك لي بما وصفته بـ"أحلام اليقظة" بشأن نزع السلاح النووي، منددة بكوريا الجنوبية لتخليها عن سيادتها للولايات المتحدة.وفي معرض ردها على تصريحات لي في خطاب ألقاه في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أول من أمس الاثنين، قالت الوكالة إن لي تظاهر بالرغبة في استعادة العلاقات مع كوريا الشمالية، لكنه كشف عن حقيقته كـ"مهووس بالمواجهة" من خلال ذكره لنزع السلاح النووي.ودافع التعليق عن اختيار كوريا الشمالية امتلاك الأسلحة النووية، حيث قال إنه أمر لا مفر منه لردع تهديدات أعدائها والتكيف مع التغيرات في ديناميكيات الأمن العالمي.