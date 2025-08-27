لي يزور النصب التذكاري لناشط الاستقلال الكوري صو جيه بيل في فيلادلفيا

Photo : YONHAP News

زار الرئيس "لي جيه ميونغ" موقعا تذكاريا في فيلادلفيا لناشط الاستقلال الكوري "صو جيه بيل".وقام الرئيس لي والسيدة الأولى كيم هي كيونغ بزيارة إلى النصب التذكاري بعد ظهر أمس الثلاثاء قبل التوجه إلى حوض بناء السفن التابع لشركة "هان هوا" في فيلادلفيا.وقال المكتب الرئاسي الكوري إن هذه هي الزيارة الأولى لرئيس كوري جنوبي منذ زيارة الرئيس الراحل "كيم ديه جونغ" إلى هناك في يوليو 1999.وقال لي إنه وجد زيارة القاعة التذكارية المخصصة لناشط الاستقلال "صو"، المعروف أيضا باسم "فيليب جيسون"، والذي كرّس نفسه لاستقلال كوريا، زيارة ذات معنى كبير.كما أعرب لي عن أمله في أن يظل النصب التذكاري مكانا يُعلّم الأجيال القادمة تاريخ حركة الاستقلال، مع المساهمة في الوقت نفسه في خدمة المجتمع المحلي.وقد تم تجديد النصب التذكاري، الذي أُقيم في منزل الناشط الراحل، وافتتح للجمهور في عام 1990 بواسطة مؤسسة "فيليب جيسون" التذكارية.