53.1 % من الكوريين يقيّمون إيجابيا نتائج القمة الكورية الأمريكية

Photo : YONHAP News

أظهر استطلاع أخير للرأي أن أكثر من نصف الكوريين الجنوبيين ينظرون بإيجابية إلى القمة التي جمعت الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" ونظيره الأمريكي "دونالد ترامب" أول من أمس الاثنين في واشنطن.ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" أمس الثلاثاء على 507 من المواطنين الكوريين، قال 53.1% من المشاركين إنهم يقيمون القمة بشكل إيجابي، واعتبر 37.6% منهم أنها كانت ناجحة جدا، فيما رأى 15.6% منهم أنها كانت ناجحة إلى حد ما.وقيم 41.5% من المشاركين القمة بشكل سلبي، وقال 27.9% منهم إنهلا كانت سيئة جدا.كما رأى 60.7% من المشاركين أن القمة توصلت إلى نتائج ملموسة، بينما اعتبر 34.6% منهم عكس ذلك.ومن بين أبرز الإنجازات التي تم إحرازها في القمة الكورية الأمريكية: توسيع التعاون الاقتصادي في مجاليْ بناء السفن والتصنيع، وتعزيز الثقة بين الرئيسين الكوري والأمريكي، والتقدم في الجهود الرامية إلى استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 4.4%.