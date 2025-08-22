عدد الأسر المكونة من فرد واحد في كوريا الجنوبية يتجاوز 10 ملايين

Photo : YONHAP News

تجاوز عدد الأسر الكورية المكونة من فرد واحد مستوى 10 ملايين أسرة لأول مرة في نهاية العام الماضي.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة الإدارة العامة والأمن أمس الثلاثاء، بلغ إجمالي عدد الأسر في كوريا الجنوبية 24 مليونا و118 ألف أسرة حتى نهاية العام الماضي، بزيادة مقدارها مليون أسرة مقارنة بعام 2020.وأشارت البيانات إلى أن عدد الأسر المكونة من فرد واحد تجاوز 10 ملايين أسرة، لتشكل نسبة 42% من إجمالي عدد الأسر في البلاد.وكان عدد الأسر المكونة من فرد واحد قد تجاوز لأول مرة 9 ملايين أسرة في عام 2020، ثم تجاوز مستوى 10 ملايين أسرة بعد 4 سنوات.أما عدد الأسر المكونة من أكثر من 4 أفراد فقد انخفض من 4.61 مليون في عام 2020 إلى 3.94 مليون في العام الماضي.وشهد عدد السكان المسجلين في كوريا الجنوبية انخفاضا من 51.83 مليون في عام 2020 إلى 51.22 مليون في عام 2024، مسجلا بذلك انخفاضا للعام الخامس على التوالي.