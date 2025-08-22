معدل الخصوبة الكلي في كوريا يسجل 0.76 في الربع الثاني

Photo : YONHAP News

وفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في الربع الثاني من هذا العام 60 ألفا و979 مولودا، بزيادة نسبتها 7.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستويات الزيادة على أساس الربع الثاني منذ أن بدأ إعداد الإحصاءات ذات الصلة في عام 1981.وأشار التقرير إلى أن معدل الخصوبة الكلي في الربع الثاني من هذا العام بلغ 0.76 مولود لكل امرأة، بزيادة مقدارها 0.05 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ عدد المواليد الجدد في شهر يونيو الماضي 19 ألفا و953 مولودا، بزيادة نسبتها 9.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل زيادة في عدد المواليد الجدد في كوريا على أساس شهر يونيو منذ عام 2015.وزاد عدد حالات الزواج في يونيو بنسبة 9.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليصل إلى 18 ألفا و487 حالة زواج.أما عدد الوفيات في يونيو فبلغ 27 ألفا و270 حالة وفاة، بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض عدد السكان في كوريا الجنوبية بمقدار 7 آلاف و317 نسمة.