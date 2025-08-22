36 % من الشركات الأجنبية تدرس تخفيض استثماراتها أو الانسحاب من كوريا

Photo : YONHAP News

أظهرت نتائج مسح أجرته جمعية الشركات الأجنبية في كوريا الجنوبية أن أكثر من ثُلث تلك الشركات تدرس تخفيض استثماراتها أو الانسحاب من السوق الكورية، خاصة بعد تصديق البرلمان الكوري مؤخرا على قانون "المظروف الأصفر".وأظهرت نتائج المسح الذي شمل 100 من بين الشركات الأجنبية العاملة في كوريا، أن 35.6% من هذه الشركات بدأت تفكر في تخفيض استثماراتها أو إغلاق فروعها في كوريا بعد إقرار قانون المظروف الأصفر، بينما قال 64.4% من تلك الشركات إنها لن تتأثر بذلك القانون.وكان البرلمان الكوري قد أقر يوم الأحد الماضي مشروع قانون النقابات العمالية وتسوية علاقات العمل المعدل، المعروف باسم "قانون المظروف الأصفر"، والذي يقضي بتوسيع نطاق مسؤوليات أصحاب العمل لتعزيز التزام الشركات الرئيسية تجاه عمال المقاولين الفرعيين، والحد من نطاق التعويضات عن الأضرار الناجمة عن النقابات والعمال.يذكر أن جمعية الشركات الأجنبية في كوريا الجنوبية هي جمعية غير ربحية تضم في عضويتها حاليا حوالي 600 شركة، وقد تأسست في شهر سبتمبر من عام 1999 لتلعب دور جسر التواصل بين الحكومة الكورية و15 ألف شركة أجنبية تعمل في السوق الكورية.