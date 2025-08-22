الرئيس لي يعود للبلاد بعد جولة شملت اليابان والولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

توجه الرئيس "لي جيه ميونغ" إلى كوريا أمس الثلاثاء بعد اختتام جولته التي شملت كلا من اليابان والولايات المتحدة، والتي استغرقت 4 أيام.وغادرت الطائرة الرئاسية الكورية التي تقل الرئيس "لي" والوفد المرافق له، مطار فيلادلفيا الدولي في الساعة التاسعة و25 دقيقة من مساء أمس الثلاثاء.وقد زار الرئيس "لي" اليابان في نهاية الأسبوع الماضي لعقد قمة مع رئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا" حيث ناقش معه التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة، وذلك قبيل توجهه لواشنطن يوم الأحد في زيارة استغرقت 3 أيام.وفي أثناء إقامته في واشنطن، عقد الرئيس "لي" أول قمة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أول من أمس الاثنين، حيث ناقش معه سبل تعزيز التعاون الأمني والتجاري وغيرها من القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك، وأكد الرئيسان الكوري والأمريكي على استعدادهما للتفاعل مع كوريا الشمالية.واختتم الرئيس "لي" زيارته للولايات المتحدة بزيارة لحوض بناء سفن كوري جنوبي في فيلادلفيا، لتسليط الضوء على التزام كوريا الجنوبية بإحياء صناعة بناء السفن الأمريكية.