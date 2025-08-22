هان هوا الكورية تستثمر 5 مليارات دولار إضافية في حوض بناء السفن في فلادلفيا

Photo : YONHAP News

قررت مجموعة شركات "هان هوا" الكورية استثمار 5 مليارات دولار إضافية في حوض بناء السفن في مدينة فيلادلفيا بالولايات المتحدة.وكشفت مجموعة "هان هوا" عن هذا القرار خلال مراسم تسمية السفينة "ستيت أوف ماين"، والتي أقيمت أمس الثلاثاء في حوض بناء السفن "هان هوا فيلادلفيا".وسوف يكون صندوق التعاون والاستثمار في صناعة بناء السفن، الذي تبلغ قيمته 150 مليار دولار وتمت الإشارة إليه عند التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، هو المصدر الرئيسي لتمويل استثمارات "هان هوا".وسوف يتم إنشاء الصندوق على شكل استثمارات مباشرة بالإضافة إلى ضمانات وقروض، على أن تقود مؤسسات التمويل الحكومية هذه العملية.وتخطط مجموعة "هان هوا" لاستخدام هذه الصندوق لبناء حوضيْن جديدين لبناء السفن، وثلاثة أرصفة، إلى جانب إنشاء قاعدة إنتاج بلوكات على مساحة قدرها 400 ألف متر مربع.وقالت إنها تخطط لزيادة قدرات بناء السفن السنوية إلى 20 سفينة، بما في ذلك ناقلات للغاز الطبيعي المسال والنفط، وسفن عسكرية.