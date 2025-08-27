مؤشر ثقة الشركات الكورية يسجل أعلى مستوياته منذ 9 أشهر

شهد مؤشر ثقة الشركات في كوريا الجنوبية خلال شهر أغسطس الجاري أول تحسن منذ 3 أشهر، وسجل أعلى مستوياته منذ 9 أشهر.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن مؤشر ثقة الشركات ارتفع في أغسطس بمقدار نقطة واحدة مقارنة بشهر يوليو، ليصل إلى 91 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين حول الوضع الاقتصادي يفوق عدد المتفائلين.وقال البنك المركزي إن هذا الارتفاع جاء بدعم من قسائم الاستهلاك الحكومية المقدمة لجميع أفراد الشعب، وإبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.أما مؤشر ثقة الشركات الصناعية فارتفع بمقدار 1.4 نقطة على أساس شهري، ليصل إلى 93.3 نقطة في أغسطس، في حين صعد المؤشر الخاص بالقطاعات غير الصناعية، والتي تشمل المطاعم وتجار الجملة والتجزئة، بمقدار 0.7 نقطة ليسجل 89.4 نقطة.