عودة الرئيس الكوري لي من جولته في اليابان والولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

عاد الرئيس "لي جيه ميونغ" إلى كوريا بعد جولة شملت كلا من اليابان والولايات المتحدة، في الفترة من السبت إلى الثلاثاء.وهبطت الطائرة الرئاسية التي تقل "لي" ومرافقيه في مطار سيول في "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي" في وقت مبكر من يوم الخميس.وقد عقد الرئيس "لي" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قمتهما الأولى في البيت الأبيض يوم الاثنين، حيث أكدا مجددا على التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.واختتم "لي" رحلته إلى الولايات المتحدة بزيارة إلى حوض بناء سفن كوري في مدينة "فيلادلفيا"، لتسليط الضوء على التزام كوريا الجنوبية بإحياء صناعة بناء السفن الأمريكية.وقبل رحلته إلى الولايات المتحدة، زار "لي" اليابان لعقد قمة مع رئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا"، حيث ناقش التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة.ومن المتوقع أن يجتمع "لي" مع مساعديه لمراجعة نتائج هذه الجولة ومعالجة القضايا المحلية الملحة.