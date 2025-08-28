المحكمة ترفض إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق

Photo : YONHAP News

رفضت محكمة سيول المركزية طلب فريق التحقيقات الخاص باحتجاز رئيس الوزراء السابق "هان دوك سو" بسبب تورطه المزعوم في محاولة الرئيس السابق "يون صوك يول" لفرض الأحكام العرفية.واتخذت محكمة سيول المركزية هذا القرار بعد جلسة استماع أمس الأربعاء، حيث قالت إن هناك متسعا للخلاف في الجوانب الواقعية والقانونية في القضية.ويُشتبه في أن "هان" ساعد وحرض الرئيس المخلوع "يون" على تعليق الحقوق المدنية من خلال ترتيب اجتماع لمجلس الوزراء، في محاولة لإضفاء الشرعية على القرار.كما اتهم فريق التحقيقات الخاص "هان" بصياغة إعلان الأحكام العرفية، وكذلك الإدلاء بشهادة زور أمام المحكمة الدستورية بشأن الوثيقة المزعومة.