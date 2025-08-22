وزراء الطاقة في منتدى آبيك يناقشون الأمن والابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

عقد وزراء الطاقة من جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات وزراء الطاقة في الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، في مدينة "بوسان" الكورية أمس الأربعاء.وناقش الوزراء في اليوم الأول من الاجتماعات التي تستمر يومين، قضايا أمن الطاقة ومرونة شبكات الكهرباء والابتكار، وسط ارتفاع الطلب على الطاقة بسبب الصناعات المتقدمة ونمو الذكاء الاصطناعي.وقد اجتمع أكثر من 340 ممثلا عن حكومات الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والشركات العالمية في دار "نوري مارو آبيك"، حيث تستضيف كوريا هذه الاجتماعات لأول مرة منذ 20 عاما. وأشار الوزراء إلى أن الطلب المتزايد على الكهرباء من الصناعات المتقدمة وانتشار الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات قد زاد من الحاجة الملحة إلى إمدادات طاقة مستقرة ومرونة شبكات الطاقة.وحددت كوريا جدول الأعمال حول 3 موضوعات، هي: توسيع نطاق إمدادات الطاقة الموثوقة، وتعزيز أمن الشبكات، وتسخير الذكاء الاصطناعي لابتكار الطاقة.كما سينظر المشاركون في الاستثمار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تَعرض مجموعات مثل البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي المبادرات الجارية بالفعل.