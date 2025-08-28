البرلمان الكوري يقر قانونا يقيد استخدام الأجهزة الذكية في المدارس

Photo : YONHAP News

اعتبارا من الفصل الدراسي الربيعي من العام القادم، سيتم تقييد استخدام الأجهزة الذكية، بما في ذلك الهواتف الذكية، في الفصول الدراسية في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في كوريا الجنوبية.جاء ذلك بعد أن أقر البرلمان الكوري أمس الأربعاء تعديلا على قانون التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وأعلنت وزارة التعليم أن القانون سيدخل حيز التنفيذ يوم 1 مارس 2026.وسوف يتم استثناء هذا التقييد بموافقة مديري المدارس في الحالات التي يستخدم فيها الطلاب ذوو الإعاقة أو الذين يحتاجون إلى تعليم خاص، مثل هذه الأجهزة، أو عندما تُستخدم الأجهزة لأغراض تعليمية، أو في حالات الطوارئ.وينص القانون المعدل أيضا على أنه يمكن للمديرين وأعضاء هيئة التدريس تقييد استخدام الطلاب للأجهزة الذكية أو حيازتها في المدارس عندما يرون ذلك ضروريا لحماية حق الطلاب في التعلم وأنشطة أعضاء هيئة التدريس التعليمية، بما يتماشى مع لوائح المدارس.ويأتي تمرير مشروع القانون بعد أن قررت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في العام الماضي أن قيام المدارس بمصادرة هواتف الطلاب المحمولة جماعيا خلال ساعات الدوام المدرسي لا يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.