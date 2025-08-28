سيول وواشنطن وطوكيو تدين أنشطة موظفي تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين

Photo : KCNA / Yonhap News

أعربت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان عن "قلقها البالغ" إزاء الأنشطة الخبيثة المتطورة لموظفي تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول أمس الأربعاء، أعربت الدول الثلاث عن قلقها في بيان مشترك، أكدت فيه على التزامها بتعزيز التنسيق لمواجهة الأنشطة الإلكترونية الخبيثة التي تقوم بها كوريا الشمالية.وجاء في البيان أن كوريا الشمالية تواصل إرسال عمال تكنولوجيا المعلومات التابعين لها إلى جميع أنحاء العالم لتوليد الإيرادات التي تمول برامجها غير المشروعة للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وأضاف البيان أن عمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين يستخدمون مجموعة متنوعة من التقنيات لإخفاء بلدهم الأصلي باستخدام هويات ومواقع مزيفة، وكثيرا ما يستفيدون من أدوات الذكاء الاصطناعي ويتعاونون مع وسطاء أجانب.وأكدت الدول الثلاث التزامها بتعزيز التنسيق وتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الأنشطة السيبرانية الخبيثة وعمليات توليد الإيرادات غير المشروعة من قبل كوريا الشمالية.