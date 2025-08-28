استجواب كوان سونغ دونغ النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب لأكثر من 13 ساعة

Photo : YONHAP News

خضع النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب المعارض "كوان سونغ دونغ" لأكثر من 13 ساعة من الاستجواب أمام فريق التحقيقات الخاص الذي يحقق في مزاعم الفساد ضد السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي".ووصل "كوان" إلى مكتب فريق التحقيقات الخاص في وسط سيول في الساعة 9:47 من صباح أمس الأربعاء، وعاد إلى منزله في الساعة 11:30 مساء، وقد تعاون في التحقيق دون التمسك بحقه في التزام الصمت.ويُتهم "كوان" بتلقي 100 مليون وون، أي حوالي 72 ألف دولار أمريكي، من مسؤول في كنيسة التوحيد بين عامي 2021 و2024 وقبول أموال إضافية من زعيمة الكنيسة "هان هاك جا" في عام 2022.ويشتبه المحققون أيضا في أن أعضاء الكنيسة تم تجنيدهم للانضمام إلى حزب قوة الشعب لتعزيز ترشيحه للقيادة خلال مؤتمر الحزب في عام 2023.وفي أثناء مثوله للاستجواب أمس الأربعاء، أصر "كوان" على براءته من مختلف الادعاءات التي أثارها فريق التحقيقات الخاص، وقال إنه سيثبت براءته في جلسة الاستجواب.