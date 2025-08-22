الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

وزير التجارة الأمريكي يشير إلى إنشاء صندوق للأمن الاقتصادي بأموال كورية ويابانية

Write: 2025-08-28 13:49:08Update: 2025-08-28 13:56:26

وزير التجارة الأمريكي يشير إلى إنشاء صندوق للأمن الاقتصادي بأموال كورية ويابانية

Photo : YONHAP News

صرحت  حكومة  الرئيس  الأمريكي "دونالد  ترامب"  بأنها  تعتزم  إنشاء  صندوق  للأمن  الاقتصادي  بتمويل من  استثمارات  من  كوريا  الجنوبية واليابان. 
وقال  وزير  التجارة  الأمريكي "هوارد  لوتنيك"  في  مقابلة  أجرتها معه  قناة  "سي إن  بي  سي" إنه  سيتم  إنشاء  صندوق  للأمن  القومي  والاقتصادي بأموال  يابانية  وكورية، بالإضافة  إلى  أموال  من  دول  أخرى. 
وأكد  لوتنيك على  أن  تلك  الدول  سوف  تمول  بناء  البنية  التحتية الأمريكية،  مشددا  على  أن  هذه  الصفقات  تمت  بفضل  استخدام دونالد  ترامب  للرسوم الجمركية. 
وأضاف  أن  هذا  ليس  استخداما  للأموال الناتجة  عن  الرسوم الجمركية،  بل  هو  استخدام  لالتزامات من  دول  تفهم  أن  وجود  أمريكا  قوية  أمر  ضروري  لنجاح  العالم. 
وكانت  كوريا  الجنوبية  قد  توصلت  في  وقت  سابق  إلى  اتفاق  مع  الولايات المتحدة  بشأن  الرسوم الجمركية،  بعد  أن  عرضت  خطة  استثمارية  بقيمة  إجمالية  قدرها  350  مليار  دولار،  لكن  هناك  خلافات لا  تزال  قائمة  بين  البلدين حول  كيفية  إدارة  الحزمة  الاستثمارية. 
كما  اتفقت  اليابان  مع  الولايات  المتحدة في  يوليو  الماضي على  تخفيض  الرسوم على  وارداتها  إلى  15%  مقابل  استثمار  550  مليار  دولار  في  الولايات المتحدة  من  خلال  قروض  وضمانات تدعمها  الحكومة  اليابانية، لكن  الطرفين  قدما  تفسيرات  مختلفة للتفاصيل.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;