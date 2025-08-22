وزير التجارة الأمريكي يشير إلى إنشاء صندوق للأمن الاقتصادي بأموال كورية ويابانية

Photo : YONHAP News

صرحت حكومة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنها تعتزم إنشاء صندوق للأمن الاقتصادي بتمويل من استثمارات من كوريا الجنوبية واليابان.وقال وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" في مقابلة أجرتها معه قناة "سي إن بي سي" إنه سيتم إنشاء صندوق للأمن القومي والاقتصادي بأموال يابانية وكورية، بالإضافة إلى أموال من دول أخرى.وأكد لوتنيك على أن تلك الدول سوف تمول بناء البنية التحتية الأمريكية، مشددا على أن هذه الصفقات تمت بفضل استخدام دونالد ترامب للرسوم الجمركية.وأضاف أن هذا ليس استخداما للأموال الناتجة عن الرسوم الجمركية، بل هو استخدام لالتزامات من دول تفهم أن وجود أمريكا قوية أمر ضروري لنجاح العالم.وكانت كوريا الجنوبية قد توصلت في وقت سابق إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، بعد أن عرضت خطة استثمارية بقيمة إجمالية قدرها 350 مليار دولار، لكن هناك خلافات لا تزال قائمة بين البلدين حول كيفية إدارة الحزمة الاستثمارية.كما اتفقت اليابان مع الولايات المتحدة في يوليو الماضي على تخفيض الرسوم على وارداتها إلى 15% مقابل استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة من خلال قروض وضمانات تدعمها الحكومة اليابانية، لكن الطرفين قدما تفسيرات مختلفة للتفاصيل.