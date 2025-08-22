الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

القوات البحرية الروسية والصينية تجري أول دورية مشتركة للغواصات في البحر الشرقي

Write: 2025-08-28 13:49:49Update: 2025-08-28 13:57:27

Photo : YONHAP News

قال  تقرير  نشرته  وكالة  الأنباء  الروسية "تاس"  إن  القوات البحرية  الروسية  والصينية قامت  بأول  دورية  غواصات  مشتركة في  البحر  الشرقي ومناطق  أخرى. 
وأوضحت  قيادة  أسطول  المحيط الهادئ  التابع  للقوات البحرية  الروسية  في  بيان  أصدره  أمس  الأربعاء أن  غواصة  الديزل الكهربائية  "فولخوف"  التابعة لأسطول  المحيط  الهادئ وغواصة  تابعة  للقوات البحرية  الصينية،  قد  نفذتا  دورية  مشتركة  في  البحر  الشرقي وبحر  الصين  الشرقي، متبعتين  مسارات  محددة. 
وتُعد  هذه  المرة  الأولى التي  تقوم  فيها  الدولتان  بدوريات مشتركة  باستخدام  الغواصات. 
وأوضحت  قيادة  أسطول  المحيط الهادئ  أن  هذه  الدورية  جاءت  بعد  انتهاء مناورات  "التعاون  البحري لعام  2025"  التي  أجرتها  القوات البحرية  من  البلدين في  بحر  اليابان. 
وأضافت  أن  الأفراد  المشاركين في  الدورية  قد  عادوا  إلى  قواعدهم  الرئيسية بعد  إنجاز  المهمة، وأن  الغواصة  "فولخوف"  التي  أبحرت  لمسافة تزيد  عن  ألفي  ميل  بحري،  موجودة  حاليا  في  قاعدة  فلاديفوستوك  البحرية. 
كما  أشار  البيان  إلى  أن  الفرقاطة "غرومكي"  وسفينة  القطر  والإنقاذ  "فوتي كريلوف"  قدمتا  الدعم  لهذه  الدورية الأولى  للغواصات. 
يذكر  أن  القوات  البحرية الروسية  والصينية  تقوم  بدوريات  مشتركة سنويا  في  منطقة  آسيا  والمحيط الهادئ  منذ  عام  2021.
