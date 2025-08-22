الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في كوريا لربعيْن متتاليين لأول مرة منذ 5 سنوات

Write: 2025-08-28 13:50:21Update: 2025-08-28 13:58:00

Photo : KBS News

انخفض  الإنفاق الاستهلاكي  الحقيقي  للأسر  في  كوريا  الجنوبية  في  الربع  الثاني من  هذا  العام  بنسبة  1.2%  مقارنة  بالعام الماضي،  ليسجل  انخفاضا للربع  الثاني  على  التوالي. 
ويعد  هذا  الانخفاض  المستمر هو  الأول  من  نوعه  منذ  الربعيْن  الثالث والرابع  من  عام  2020. 
ووفقا  لنتائج مسح  حول  اتجاهات الأسر  الكورية  للربع  الثاني  من  عام  2025،  نشرته  هيئة  الإحصاءات  الكورية اليوم  الخميس،  بلغ  متوسط  الإنفاق الشهري  للأسر  في  الربع  الثاني مليونين  و836  ألف  وون،  بزيادة نسبتها  0.8%  مقارنة بنفس  الفترة  من  العام  الماضي. 
ومع  ذلك،  عندما  تستُبعد الزيادات  في  الأسعار، يتضح  أن  الإنفاق الاستهلاكي  الحقيقي  قد  تراجع  بنسبة  1.2%. 
ويأتي  هذا  الانخفاض  بعد  تراجع  في  الربع  الأول  بنسبة  0.7%،  ليكون  الانخفاض المتتالي  الأول  منذ  الربعين  الثالث والرابع  من  عام  2020،  وهي  الفترة  التي  شهدت  بداية  جائحة  كورونا. 
وقال  مسؤول  في  هيئة  الإحصاءات  إن  هذا  الانكماش في  الاستهلاك  يرجع  بشكل  أساسي  إلى  الشكوك السياسية،  بما  في  ذلك  إجراءات العزل  السياسي  والانتخابات الرئاسية،  التي  سادت  منذ  بداية  العام  وحتى  الربع  الثاني. 
وبحسب  بنود  الإنفاق،  لوحظ  حدوث  انخفاض حاد  في  مجالات مثل  النقل  والسلع المنزلية  والخدمات  المنزلية والملابس  والأحذية.  وتأثر  إجمالي  الإنفاق بشكل  خاص  بسبب  التراجع  الكبير في  شراء  السلع  المعمرة  باهظة  الثمن،  مثل  السيارات  والأجهزة والمعدات  المنزلية.
