الزعيم الكوري الشمالي يحضر احتفال الصين بعيد النصر الـ80

Photo : YONHAP News

أعلنت الحكومة الصينية أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سوف يحضر احتفال الصين بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب ضد اليابان والحرب العالمية ضد الفاشية، والذي سيُقام في بكين يوم 3 سبتمبر القادم.وقال "هونغ لي" مساعد وزير الخارجية الصيني اليوم إن 26 رئيس دولة ومسؤولا رفيع المستوى قد استجابوا لدعوة الرئيس "شي جين بينغ" لحضور الاحتفال، من بينهم الزعيم الكوري الشمالي، والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".ومن ناحية أخرى، قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم سيزور الصين قريبا تلبية لدعوة من الرئيس "شي جين بينغ".وسوف يشهد الاحتفال الذي سيُقام في ميدان "تيان آن مِن" استعراضا عسكريا ضخما، وسوف يتم خلاله الكشف عن أسلحة صينية جديدة.ومن المتوقع أن يسلط حضور قادة معادين للغرب، مثل بوتين وكيم، الضوء على المواجهة بين الصين والولايات المتحدة، كما تخطط الصين لعقد اجتماعات ثنائية مع قادة الدول المشاركة، بمن في ذلك قادة باكستان وإيران.وسوف يمثل كوريا الجنوبية في هذا الاحتفال رئيسُ البرلمان "او وان شيك".