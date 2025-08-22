سيناتور أمريكي يؤكد إمكانية المرونة الاستراتيجية مع ضمان الردع الموسع

Photo : YONHAP News

قال سيناتور أمريكي إن الولايات المتحدة يمكنها التمتع بـ"المرونة الاستراتيجية" لقواتها في كوريا الجنوبية، مع الالتزام في الوقت نفسه بالردع الموسع لحماية شبه الجزيرة الكورية.وأدلى "أندي كيم" السيناتور الديمقراطي، الأمريكي من أصل كوري، بهذه التصريحات أمس الخميس خلال اجتماع مع صحفيين كوريين جنوبيين في مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث قال إن الولايات المتحدة يمكنها أن تُطمئن كوريا الجنوبية على قدراتها في الردع للدفاع عن شبه الجزيرة الكورية، مع الحفاظ على المرونة الاستراتيجية للاستجابة لأي طوارئ تقع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وجاءت هذه التصريحات وسط مخاوف في سيول بشأن مسألة المرونة الاستراتيجية، التي من شأنها توسيع دور القوات الأمريكية في كوريا إلى ما هو أبعد من دورها التقليدي المتمثل في ردع كوريا الشمالية، ليشمل احتمال مواجهة الصين أو الاستجابة للأزمات في مضيق تايوان.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس "لي جيه ميونغ" وهو في طريقه لزيارة الولايات المتحدة إنه من الصعب على كوريا الجنوبية أن توافق بسهولة على مطلب الولايات المتحدة بالمرونة الاستراتيجية فيما يتعلق بالقوات الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية.