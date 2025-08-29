الرئيس الكوري يجري محادثات هاتفية مع رئيسيْ قيرغيزستان وطاجيكستان

Photo : YONHAP News

تحدث الرئيس "لي جيه ميونغ" مع رئيسيْ قيرغيزستان وطاجيكستان عبر الهاتف لأول مرة منذ توليه منصبه.وقالت المتحدثة الرئاسية "كانغ يو جونغ" أمس الخميس إن الرئيس "لي" والرئيس القرغيزي "سادير جباروف" اتفقا خلال المكالمة على العمل من أجل تعزيز مشاركة البلدين الاستراتيجية الشاملة، وأشارا إلى الزيادة الأخيرة في التجارة الثنائية والتبادلات بين الشعبين.وأعرب الرئيس "لي" عن أمله في تعزيز التعاون العملي مع قيرغيزستان في سلاسل التوريد والطاقة، مشيرا إلى مواردها المعدنية الغنية وإمكاناتها في مجال الطاقة الكهرومائية، ودعا إلى إيلاء اهتمام خاص للأقليات الكورية هناك.وفي مكالمة هاتفية مع الرئيس الطاجيكي "إمام علي رحمون"، اقترح الرئيس "لي" أن يعمل البلدان على تعزيز التعاون والتبادل الثنائي.وقالت المتحدثة إن الرئيسين تبادلا الآراء حول سبل توسيع التعاون ليشمل السكك الحديدية والنقل والبنية التحتية.واتفق "لي" مع الرئيسين جباروف ورحمون على الحفاظ على اتصال وثيق قبل قمة كوريا الجنوبية وآسيا الوسطى، التي تخطط سيول لاستضافتها العام القادم.