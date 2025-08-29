زيادة اشتراكات التأمين الصحي في كوريا بدءا من العام القادم

Photo : YONHAP News

سترفع حكومة كوريا الجنوبية قيمة اشتراكات التأمين الصحي الوطني بنسبة 1.48% في عام 2025، بعد تجميدها لمدة عامين.وستؤدي هذه الزيادة، التي وافقت عليها لجنة دراسة سياسات التأمين الصحي أمس الخميس، إلى رفع المعدل من 7.09% إلى 7.19%، مما يعني أن المشتركين العاملين سيدفعون 2350 وون إضافية في المتوسط شهريا.وقال مسؤولون إن هذه الخطوة تعكس تزايد النفقات على الخدمات الطبية الإقليمية والأساسية، فيما يتراجع نمو الإيرادات بسبب انخفاض النمو وتجميد الأقساط.وسوف يزيد متوسط الاشتراكات الشهرية للمشتركين الإقليميين بمقدار 1280 وون ليصل إلى 90 ألفا و242 وون.وقالت الحكومة إنها ستقرن زيادة المعدل بإصلاحات لتوفير التكاليف للحد من الإنفاق المهدر والحفاظ على استقرار نظام التأمين الصحي.كما وسعت اللجنة نطاق تغطية عقار "دارزاليكس" لعلاج الورم النقوي المتعدد، مما سيخفض التكاليف السنوية التي يتحملها المرضى من 83 مليون وون أو أكثر إلى حوالي 4.16 مليون وون فقط.