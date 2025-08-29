كوريا تفرض رسوم مكافحة إغراق بنسبة 34.1% على الصلب الصيني

Photo : YONHAP News

قررت السلطات الكورية الجنوبية فرض رسوم مكافحة إغراق بنسبة تصل إلى 34.1% على ألواح الصلب المدرفلة على الساخن المستوردة من الصين خلال السنوات الخمس القادمة.وقالت لجنة التجارة الكورية أمس الخميس إن الواردات الصينية تسببت في أضرار جسيمة للمنتجين المحليين، وأوصت وزارة الاقتصاد والمالية بفرض رسوم تتراوح بين 27.91 و34.1%. وعرض 9 مصدرين صينيين رفع أسعار التصدير على مدى 5 سنوات، وقد تقبل سيول بهذا التعهد بدلا من الرسوم.يذكر أن الألواح المدرفلة على الساخن هي صفائح فولاذية بسمك لا يقل عن 6 ملليمترات، وتُستخدم على نطاق واسع في بناء السفن والإنشاءات، ويشمل المنتجون المحليون في كوريا كلا من "بوسكو" و"هيون ديه ستيل" و"دونغ كوك ستيل".وقد خضع هذا المنتج بالفعل لرسوم جمركية مؤقتة تصل إلى 38% منذ أبريل، عقب التماس قدمته "هيون ديه ستيل" في العام الماضي.كما قضت اللجنة في قضايا منفصلة بأن انتهاكات براءات الاختراع والتصميم المتعلقة بأفلام العرض الأمامية ومصادر الطاقة غير المنقطعة وأدوات الصيد تشكل تجارة غير عادلة، وأطلقت تحقيقا جديدا في واردات راتنج البلاستيك "بي في سي" الأوربي.