فريق التحقيقات الخاص يطلب احتجاز الزعيم السابق للتكتل البرلماني لحزب قوة الشعب

طلب فريق التحقيقات الخاص الذي يحقق مع السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي" أمس الخميس إصدار أمر احتجاز احتياطي للنائب عن حزب قوة الشعب "كوان سونغ دونغ".وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من خضوع "كوان" لاستجواب دام أكثر من 13 ساعة، حيث أشار المدعون إلى خطر إتلاف الأدلة لأنه أنكر جميع الادعاءات.ويتوجب على زعيم نواب حزب قوة الشعب السابق في البرلمان، الذي يتمتع بالحصانة البرلمانية، أن يخضع أولا لتصويت برلماني على اقتراح يسمح باحتجازه، قبل أن يتم عقد جلسة استماع في المحكمة.ويُتهم "كوان" بقبول 100 مليون وون من التمويل السياسي غير المشروع من شخصيات في كنيسة التوحيد في أوائل عام 2022، بالإضافة إلى تلقي أموال نقدية من زعيمة الكنيسة "هان هاك جا" وتسريب معلومات التحقيق لمساعدة الكنيسة.كما يبحث المحققون فيما إذا كان "كوان" قد استفاد من الدعم التنظيمي للجماعة الدينية في الانتخابات مقابل خدمات في شؤون الموظفين والسياسات.وعند وصوله للاستجواب أول من أمس الأربعاء، ادعى "كوان" أنه "بريء وقال إنه لا يخشى شيئا"، ورفض اتهامات فريق التحقيقات الخاص ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة.