واشنطن تؤكد على إنهاء الإعفاء الجمركي على الطرود منخفضة القيمة

Photo : YONHAP News

من المقرر إنهاء الإعفاء الجمركي الأمريكي على شحنات الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار بشكل دائم.وأكد مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي أن إنهاء الإعفاء الضريبي هو "تغيير دائم"، عندما سُئل عما إذا كان ترامب قد يعيد النظر في هذا الإجراء.وقد سمحت الولايات المتحدة للأفراد باستيراد سلع بقيمة تصل إلى 800 دولار في اليوم دون دفع رسوم جمركية، لكنها علقت هذا الإعفاء في مايو بالنسبة للشحنات القادمة من الصين وهونغ كونغ.واعتبارا من الساعة 12:01 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة، ستبدأ السلطات الأمريكية في تحصيل الرسوم الجمركية بالمعدلات العادية على واردات الطرود القادمة من جميع البلدان، مع فترة انتقالية مدتها 6 أشهر يمكن خلالها لشركات الشحن البريدي اختيار دفع رسوم ثابتة تتراوح بين 80 و200 دولار لكل طرد، اعتمادا على بلد المنشأ.وفي حين أن إدارة "ترامب" أشارت إلى الحاجة إلى مكافحة تهريب المخدرات كسبب لتغيير هذه السياسة، إلا أن تلك الخطوة أثرت بصورة مباشرة على السلع منخفضة التكلفة التي تبيعها شركات التجارة الإلكترونية الصينية.ووفقا للمسؤول، فإنه منذ إلغاء الإعفاء الضريبي للصين وهونغ كونغ، انخفض متوسط عدد الطرود الصغيرة التي يتم شحنها يوميا من تلك المواقع إلى الولايات المتحدة من حوالي 4 ملايين إلى مليون.