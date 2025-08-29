ارتفاع مؤشرات الناتج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في كوريا خلال شهر يوليو

Photo : YONHAP News

شهدت كوريا الجنوبية زيادة في الناتج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في شهر يوليو الماضي، وهي المرة الأولى منذ فبراير التي ترتفع فيها هذه المؤشرات الثلاثة معا.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة أن مؤشر الإنتاج الصناعي الإجمالي بلغ 114.4 نقطة في يوليو، بزيادة 0.3% مقارنة بالشهر الأسبق.وارتفعت قيمة مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 2.5% في يوليو مقارنة بشهر يونيو، مدفوعة بقسائم الاستهلاك الصادرة عن الحكومة.ويمثل هذا أكبر زيادة في 29 شهرا منذ فبراير 2023، عندما نمت بنسبة 6.1%.كما ارتفع الاستثمار في المرافق بنسبة 7.9% مقارنة بالشهر الأسبق، وهو أول ارتفاع في 5 أشهر.وانخفض المؤشر المركب المتزامن، الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال، بمقدار عُشر نقطة مئوية، بينما أظهر المؤشر المركب الرائد، الذي يتنبأ بتوقعات دورة الأعمال، ارتفاعا بمقدار نصف نقطة مئوية.