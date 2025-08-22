الحكومة الكورية تكشف عن مسودة اتفاقية التجارة الرقمية مع الاتحاد الأوربي

Photo : YONHAP News

أعلنت الحكومة الكورية اليوم الأربعاء عن طرح مسودة اتفاقية التجارة الرقمية مع الاتحاد الأوربي أمام الرأي العام خلال الفترة من اليوم وحتى يوم الحادي عشر من شهر سبتمبر القادم لجمع الآراء والملاحظات حولها.وكانت كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي قد أعلنا في شهر مارس الماضي عن التوصل إلى اتفاق نهائي بعد سبع جولات رسمية من المفاوضات منذ إطلاقها في شهر أكتوبر من عام 2023.ولا تقتصر اتفاقية التجارة الرقمية على إزالة الحواجز أمام الأنشطة التجارية الإلكترونية فحسب، بل تسعى أيضا إلى تنشيط الأعمال الرقمية، وإنشاء بيئة رقمية موثوقة، ووضع قواعد تجارية جديدة تتماشى مع عصر التحول الرقمي.وأعربت وزارة الصناعة الكورية عن توقعات بأن تساعد هذه الاتفاقية على تعزيز التجارة الرقمية بين كوريا والاتحاد الأوربي، وتسهيل الأعمال المعتمدة على البيانات، وضمان اقتصاد رقمي أكثر أمانا لكل من الشركات والمستهلكين من خلال تعزيز حماية المستهلك عبر الإنترنت وتنظيم الرسائل المزعجة.