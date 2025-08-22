58 % من الكوريين يقيمون إيجابيا نتائج القمة الكورية الأمريكية

Photo : YONHAP News

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن حوالي 6 من بين كل 10 كوريين ينظرون بإيجابية إلى القمة الأخيرة التي جمعت بين الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" ونظيره الأمريكي "دونالد ترامب".ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من أغسطس الجاري على ألف من المواطنين الكوريين، قال 58% من المشاركين إنهم يقيمون تلك القمة بشكل إيجابي، واعتبر 32% منهم أنها كانت ناجحة جدا، فيما رأى 26% منهم أنها كانت ناجحة إلى حد ما، بينما قيم 23% من المشاركين القمة بشكل سلبي.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد الرئيس "لي جيه ميونغ" بلغت 59%، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالأسبوع الأسبق، وذلك بعد أن انخفضت لأسبوعين متتاليين.وبلغت معدلات المعارضة 30%، بانخفاض نسبته 5% مقارنة بالأسبوع الأسبق.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.