الحكومة الكورية تقترح 8.1% زيادة في ميزانية العام القادم

Photo : YONHAP News

اقترحت الحكومة الكورية ميزانية قدرها 728 تريليون وون، أي ما يعادل 535 مليار دولار، للعام القادم.وتم إقرار ميزانية العام القادم في اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم الجمعة، بزيادة نسبتها 8.1% مقارنة بميزانية هذا العام.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها حكومة الرئيس "لي جيه ميونغ" خطة ميزانية سنوية كاملة، وهي تؤكد بوضوح على نهج مالي توسعي، تسعى الحكومة من خلاله إلى تحفيز الاقتصاد بواسطة الإنفاق المالي لدعم انتعاش القطاع الخاص، في ظل استمرار صدمة التعريفات الجمركية الأمريكية وتباطؤ الطلب المحلي.ونتيجة للزيادة في الإنفاق المالي الحكومي، فمن المتوقع أن ترتفع الديون الوطنية بمقدار 141 تريليون وون في العام القادم، لتصل إلى 1415.2 تريليون وون، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الدَيْن الوطني نسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي.وتتركز ميزانية العام القادم على محركات النمو الرئيسية، بما في ذلك البحث والتطوير وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.