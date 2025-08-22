23 % زيادة في عدد السياح الأجانب الرائرين لكوريا الجنوبية في يوليو

Photo : YONHAP News

شهد عدد السياح الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية في شهر يوليو الماضي زيادة بنسبة 23% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليتجاوز إجمالي عدد السياح الأجانب في أول 7 أشهر من هذا العام مستوى 10 ملايين سائح.ووفقا لتقرير صادر عن مؤسسة تنمية السياحة الكورية اليوم الجمعة، بلغ عدد السياح الأجانب الزائرين لكوريا الجنوبية في شهر يوليو مليونا و733 ألفا و199 سائحا، بزيادة نسبتها 23.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وحسب الدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى من حيث عدد السياح القادمين، وتلتها اليابان وتايوان والولايات المتحدة وهونغ كونغ.وأشار التقرير إلى أن عدد السياح الزائرين لكوريا الجنوبية خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام بلغ 10.56 مليون شخص، بزيادة نسبتها 15.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتعكس هذه الأرقام تعافي السياحة الكورية إلى 106.8% من مستوى نفس الفترة من عام 2019.أما عدد الكوريين المسافرين للخارج لأغراض سياحية فبلغ مليونين و435 ألفا و291 شخصا في يوليو الماضي، بانخفاض نسبته 2.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.