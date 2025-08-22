مجلس الأمن يمدد ولاية قوات يونيفيل في لبنان

Photo : KBS News

صدّق مجلس الأمن الدولي على قرار بالإجماع أمس الخميس يمدد ولاية قوات "يونيفيل" في لبنان للمرة الأخيرة حتى يوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من القادم القادم، تمهيدا لانسحابها في عام 2027.وبهذا ستنتهي مهمة قوات الأمم المتحدة، "يونيفيل"، المنتشرة منذ شهر مارس من عام 1978 في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، والمؤلفة من أكثر من 10 آلاف جندي من حوالي خمسين دولة، من بينها كوريا الجنوبية.وقد تأسست قوات يونيفيل يوم التاسع عشر من مارس من عام 1978، بموجب قراريْ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رقميْ: 425 و426، للقيام بمهمة حفظ السلام في لبنان.الجدير بالذكر أن وحدة "دونغ ميونغ" العسكرية الكورية التابعة لقوات حفظ السلام للأمم المتحدة كانت قد بدأت عملها في لبنان منذ شهر يوليو من عام 2007.