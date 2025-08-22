الرئيس الكوري يتعهد بحماية المصالح الوطنية وتوسيع التعاون الإقليمي

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" أنه سيحافظ على المصالح الوطنية لكوريا الجنوبية، مرتكزا على علاقات الثقة التي تم تشكيلها خلال زيارته الأخيرة لكل من الولايات المتحدة واليابان، وأنه سيواصل توسيع التعاون مع الدول المجاورة الأخرى.وأدلى الرئيس "لي" بهذه التصريحات في اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم الجمعة، حيث أكد أيضا أنه أكمل بنجاح زيارته للبلدين بفضل الدعم الشعبي.كما أعرب الرئيس عن شكره لرجال الأعمال والصحفيين الذين دعموا زياراته بروح "الفريق الكوري"، مؤكدا أن الشعب هو الذي يمارس الدبلوماسية في نهاية المطاف.وأكد على ضرورة أن يحصل على دعم المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية لتنفيذ نتائج زياراته، معربا عن أمله في الحد من الخلافات بين الحكومة والأحزاب السياسية بشأن المسائل الدبلوماسية أو المصالح الوطنية.وأضاف الرئيس أنه يعتزم الالتقاء بقادة الحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي قريبا لإطلاعهم على نتائج جولته الخارجية الأخيرة ومناقشة سبل التعاون.