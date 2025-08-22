مستشار الأمن القومي يحذر من رفع سقف التوقعات بشأن الحوار مع كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قال مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية إنه من الأفضل عدم وضع توقعات عالية بشأن احتمال إجراء محادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، أو بين الكوريتين والولايات المتحدة.وأدلى مستشار الأمن القومي "وي سونغ راك" بهذه التصريحات اليوم الجمعة الماضي في مقابلة إذاعية، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية لا تبدو في هذه المرحلة مستعدة للجلوس على طاولة المحادثات مع كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة.وأضاف "وي" أن بيونغ يانغ تتخذ موقفا سلبيا للغاية، وأن رفع سقف التوقعات بشكل مفرط قد يعرقل أي استجابة محتملة من جانبها، مؤكدا أنه من الأفضل الانتظار بهدوء لرد كوريا الشمالية.كما قلل "وي" من احتمال مشاركة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك" المقرر عقدها في مدينة كيونغ جو في كوريا الجنوبية في شهر أكتوبر القادم.وفيما يتعلق بالزيارة المقررة لـ"كيم جونغ أون" إلى الصين للمشاركة في احتفالات عيد النصر في بكين الأسبوع القادم، وصف "وي" ذلك بأنه تطور لافت، موضحا أنه من المحتمل أن تعقد على هامش ذلك الحدث قمةٌ بين كوريا الشمالية والصين، أو بين كوريا الشمالية وروسيا، أو محادثاتٌ بصيغ أخرى.