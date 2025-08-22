السيدة الأولى السابقة تصدر اعتذارا علنيا عقب توجيه لائحة الاتهامات ضدها

Photo : YONHAP News

أصدرت السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي"، التي وجهت إليها اتهامات بالفساد رسميا، اعتذارا علنيا عن إثارة القلق لدى الجمهور، وقالت إنها لن تتجاهل أو تحاول تبرير أفعالها، بل ستركز على محاكمتها القادمة.كما تعهدت بالتعاون بصدق في التحقيقات التي يجريها فريق التحقيق الخاص في جرائمها المزعومة، وقالت "كيم" إنها تعتزم تحمل الموقف بالتركيز على الحقيقة وذاتها الداخلية.ووجه فريق التحقيقات، بقيادة المستشار الخاص "مين جونغ كي"، لائحة الاتهامات إلى "كيم" مع احتجازها على ذمة التحقيق، في أول مرة في تاريخ الدستور الكوري الجنوبي تقف فيها سيدة أولى سابقة أمام المحكمة.ويشتبه الفريق في تورط "كيم" في التلاعب بالأسهم في شركة "دويتش موتورز" قبل تولي الرئيس السابق "يون صوك يول" منصبه، والتدخل في ترشيحات حزب قوة الشعب للانتخابات التكميلية لعام 2022 والانتخابات العامة لعام 2024.كما تُتهم السيدة الأولى السابقة بقبول رشاوى من كنيسة التوحيد مقابل فرصة المشاركة في مشروعات الدولة.