فريق التحقيق الخاص يتهم رئيس الوزراء السابق بالتحريض على فرض الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

وجه فريق التحقيقات الخاص لائحة اتهامات إلى رئيس الوزراء السابق "هان دوك سو"، دون حبسه احتياطيا، شملت تهمة المساعدة والتحريض على التمرد عندما فرض الرئيس السابق "يون صوك يول" الأحكام العرفية لفترة وجيزة يوم 3 ديسمبر.ووفقا لفريق التحقيقات الخاص اليوم الجمعة، يواجه "هان" تهم المساعدة والتشجيع لزعيم التمرد، والإدلاء بشهادة الزور، وتزوير وثائق رسمية، وإتلاف وثائق رسمية، وانتهاك قانون إدارة المحفوظات الرئاسية.وقال فريق التحقيقات إن "هان" كان بإمكانه منع "يون" من فرض الأحكام العرفية غير الدستورية وغير القانونية بصفته ممثلا لأعلى مؤسسة دستورية في ذلك الوقت، لكنه بدلا من ذلك ساعد في ارتكاب الجريمة بمحاولته إضفاء الشرعية الإجرائية على مرسوم الأحكام العرفية، على الرغم من إدراكه لانتهاك الحقوق الأساسية للجمهور والنظام الدستوري.وزعم الفريق في لائحة الاتهام أن هان عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل إصدار يون مرسوم الأحكام العرفية مباشرة لإضفاء الشرعية عليه، ولم يعقد جلسة أخرى لإلغاء المرسوم إلا بعد مرور أكثر من 3 ساعات على تمرير البرلمان للمقترح ذي الصلة.كما يُشتبه في أن رئيس الوزراء السابق أعاد صياغة الإعلان لمعالجة العيوب القانونية في النص الأصلي قبل التخلص من النص المعاد صياغته، وكذب تحت القسم عندما أخبر المحكمة الدستورية والبرلمان بأنه لم يكن على علم بالوثيقة المعنية.