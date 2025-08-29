فريق التحقيقات الخاص يتهم السيدة الأولى السابقة رسميا بالفساد

Photo : YONHAP News

وجه فريق التحقيقات الخاص بقيادة المستشار "مين جونغ كي" اتهامات متعددة بالفساد، إلى السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي".وأعلن الفريق اليوم الجمعة أنه وجه إلى "كيم" اتهامات بانتهاك قانون سوق رأس المال وقانون التمويل السياسي والقانون الذي ينص على تشديد العقوبات على الجرائم الخطيرة، مثل الرشوة.وتأتي لائحة الاتهام بعد 59 يوما من بدء الفريق تحقيقات في سلسلة من الادعاءات المثارة ضد "كيم" في 2 يوليو.وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها توجيه لائحة اتهام إلى سيدة أولى سابقة في أثناء احتجازها، كما أنها المرة الأولى التي يواجه فيها زوجان رئاسيان محاكمات في أثناء احتجازهما.ويُزعم أن الرئيس السابق "يون صوك يول" وزوجته "كيم" قد مارسا نفوذا غير مشروع على حزب قوة الشعب لترشيح شخص من اختيارهما في الانتخابات التكميلية في عام 2022، مقابل الحصول على استطلاعات رأي مجانية من سمسار سلطة مزعوم قبل الانتخابات الرئاسية.كما تُتهم "كيم" بتوفير أموال لمخطط تلاعب بالأسهم من عام 2009 إلى عام 2012، وتلقي هدايا فاخرة من كنيسة التوحيد من خلال شامان مقابل خدمات تجارية في عام 2022.