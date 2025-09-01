زيادة بلاغات إساءة معاملة الأطفال في كوريا إلى 50 ألفا في عام 2024

Photo : KBS News

أكدت حكومة كوريا الجنوبية تسجيل حوالي 24 ألف حالة إساءة معاملة للأطفال خلال العام الماضي، مما أسفر عن وفاة 30 طفلا، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة الصحة والذي قدمته إلى البرلمان يوم الجمعة الماضي.وأوضحت الوزارة أن هناك 50 ألفا و242 بلاغا عن اشتباه في إساءة معاملة للأطفال في عام 2024، بزيادة نسبتها 3.5% مقارنة بالعام الأسبق، مما يعكس زيادة الوعي العام وتحسن في الإبلاغ.ومن بين هذه الحالات، تم التحقق من 24 ألفا و492 حالة إساءة معاملة، بانخفاض نسبته 4.8% مقارنة بعام 2023.وبلغت نسبة مرتكبي هذه الجرائم من الآباء والأمهات 84.1%، وتلاهم مقدمو الرعاية البدلاء بنسبة 7%، حيث وقعت معظم هذه الحوادث في المنازل.وفي 9.4% من الحالات، فُصل الأطفال عن منازلهم للحماية، بينما تكررت مشاكل ثلاثة آلاف و896 حالة، أي ما يعادل 15.9% من إجمالي الحالات، خلال خمس سنوات.وانخفض عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم بسبب سوء المعاملة من 44 حالة في عام 2023 إلى 30 حالة في عام 2024.