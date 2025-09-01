إدارة ترامب تُنهي إعفاء مصانع شرائح سام سونغ وإس كيه هاينكس في الصين

Photo : YONHAP News

قررت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنهاء الإعفاء الذي كان يسمح لشركتي "سام سونغ" للإلكترونيات و"إس كيه هاينكس" الكوريتين، بإدخال معدات أشباه الموصلات الأمريكية إلى مصانعهما في الصين، دون الحاجة إلى موافقة فردية.وأعلنت إدارة شؤون الصناعة والأمن التابعة لوزارة التجارة الأمريكية أنها سوف تقوم بإزالة مصانع "سام سونغ" و"إس كيه هاينكس" و"إنتل" لأشباه الموصلات في مدينة "داليان" الصينية، المملوكة حاليا لشركة "إس كيه هاينكس"، من قائمة "المستخدم النهائي المُوثَّق".ويعني هذا التغيير أن مصنع سام سونغ لشرائح "ناند" في "شيآن"، إلى جانب مصانع شرائح "دي رام" و"ناند" التابعة لشركة "إس كيه هاينكس" في "ووشي" و"داليان"، سوف تحتاج إلى موافقة من الولايات المتحدة على أي استيراد للمعدات بدءا من يناير القادم.وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية أن القرار يهدف إلى سد "ثغرة" تعود إلى حكومة الرئيس السابق "جو بايدن"، ويضع جميع الشركات الأجنبية على قدم المساواة فيما يتعلق بتصدير التكنولوجيا إلى الصين.