بوتين يتعهد بتوثيق العلاقات مع الصين والمعارضة المشتركة للعقوبات التجارية

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على أهمية تعزيز علاقات بلاده مع الصين، وقال إن البلدين سيقفان معا ضد ما وصفه بالعقوبات "التمييزية" في التجارة العالمية.جاء ذلك في مقابلة مكتوبة مع وكالة أنباء "شين خوا" الصينية، حيث قال بوتين أيضا إن روسيا والصين تُعارضان الإجراءات التي تُقوّض التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدولية، وسوف تواصلان جهودهما لتخفيض الحواجز التجارية بينهما.ومن المقرر أن يحضر بوتين قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة "تيانغين" الصينية، والتي ستبدأ غدا الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى بكين لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ".كما سيشارك بوتين في موكب عيد النصر الثمانين في الصين كضيف شرف.