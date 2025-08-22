محكمة فيدرالية أمريكية تقضي بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية

Photo : YONHAP News

قضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية في واشنطن العاصمة بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب "غير قانونية".وأوضحت المحكمة أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي استند إليه ترامب كأساس قانوني، لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية.وأضاف القضاة أنه عندما أقرّ الكونغرس ذلك القانون، لم يكن المقصود أبدا منح الرئيس سلطات جمركية غير محدودة.ومن جانبه، انتقد ترامب القرار ووصفه بأنه "متحيز سياسيا"، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن جميع الرسوم الجمركية لا تزال سارية. وحذّر من أن رفعها سيكون "كارثة شاملة" على الولايات المتحدة، وأشار إلى خططه للاستئناف أمام المحكمة العليا.وتغطي القضية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام على الصين وكندا والمكسيك ودول أخرى.ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم لن تتأثر بهذا الحكم.