عرض فيلم لا خيار آخر للمخرج باك تشان اوك في مهرجان فينيسيا السينمائي

Photo : YONHAP News

تم عرض فيلم "لا خيار آخر" للمخرج الكوري الجنوبي "باك تشان اوك" رسميا في الدورة الثانية والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط اهتمام إعلامي كبير.وحضر باك، برفقة طاقم العمل، بمن فيهم الممثل الرئيسي "لي بيونغ هون"، العرضَ الأول للفيلم في مسرح "سالا غراندي" يوم الجمعة الماضي.يذكر أن "لا خيار آخر" هو فيلم إثارة مستوحى من رواية الغموض بعنوان "الفأس" للكاتب الأمريكي "دونالد إي. ويستليك"، ويحكي قصة رجل يُدعى "مان سو"، يؤدي دوره الممثل "لي"، يبحث بيأس عن وظيفة جديدة بعد طرده من شركة ورق.وقد دُعي الفيلم للمنافسة في قسم المسابقة الرسمية للمهرجان، حيث استقبل العرض الأول للفيلم تصفيقا حارا في بدايته ونهايته، واستمر التصفيق لمدة تسع دقائق مع انتهاء العرض.ومن المُتوقع أن يتنافس فيلم "لا خيار آخر" مع 20 فيلما آخر، بما في ذلك فيلم "بوغونيا" للمخرج "يورجوس لانثيموس"، وفيلم "فرانكشتاين" للمخرج "غييرمو ديل تورو".وسوف يتم الإعلان عن الفائز في حفل ختام المهرجان يوم 6 سبتمبر.