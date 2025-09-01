الأطباء المتدربون يعودون إلى المستشفيات بعد إضراب استمر 18 شهرا

Photo : YONHAP News

يستعد الأطباء المتدربون في كوريا الجنوبية، الذين استقالوا احتجاجا على خطة الحكومة السابقة لزيادة عدد الطلاب في كليات الطب، للعودة إلى المستشفيات خلال هذا الأسبوع.ووفقا لمصادر طبية أمس الأحد، اكتملت عملية التوظيف للنصف الثاني من العام بشكل كبير الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يبدأ الأطباء الجدد المختارون تدريبهم اليوم الاثنين.وتأتي هذه العودة بعد حوالي 18 شهرا من تركهم مناصبهم في فبراير من العام الماضي، معارضين اقتراح إدارة الرئيس السابق "يون صوك يول" بزيادة القبول في كليات الطب بمقدار ألفي طالب.ومن المتوقع أن تعلن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية عن العدد الدقيق للأطباء المتدربين العائدين في غضون الأيام القليلة القادمة.وقد تراوحت معدلات التقديم فيما يسمى بالمستشفيات "الخمسة الكبرى" في منطقة العاصمة بين 60% و80%، مقارنة بمعدلات أقل تتراوح بين 50% و60% في المستشفيات خارج المنطقة الحضرية.