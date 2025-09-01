جفاف شديد يدفع منسوب المياه في خزان كانغ ننغ الرئيسي إلى ما دون 15%

Photo : YONHAP News

انخفض منسوب المياه في خزان "أوبونغ"، الذي يزود مدينة كانغ ننغ الساحلية الشرقية في كوريا الجنوبية، بنسبة 87% من مياه الشرب المنزلية، إلى مستوى حرج، مما يهدد بتوقف توزيع المياه.ووفقا لنظام معلومات موارد المياه الزراعية الريفية التابع لمؤسسة المجتمعات الريفية الكورية، بلغ معدل المياه المخزنة في ذلك الخزان 14.9% حتى الساعة 7:40 من صباح أمس الأحد، بانخفاض نسبته 0.4% مقارنة بـ15.3% يوم السبت.ومع انخفاض منسوب المياه إلى ما دون عتبة الـ15% التي تُعتبر الحد الأقل لإمدادات مياه الشرب، قامت المدينة بتقييد الاستخدام بإغلاق 75% من عدادات المياه المنزلية.وكان قد تم تطبيق إجراء مماثل في 20 أغسطس، عندما انخفض منسوب المياه إلى ما دون 25%. وفي ذلك الوقت، أغلقت المدينة 50% من عدادات المياه، مما أثر على حوالي 53 ألف منزل.ومع تفاقم الأوضاع، تم تعليق إمدادات المياه الزراعية من خزان "أوبونغ" يوم السبت.واستجابة للجفاف المتفاقم، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في كانغ ننغ يوم السبت.