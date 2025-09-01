إس كي وأمازون تضعان حجر الأساس لمركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي إس كي وأمازون تضعان حجر الأساس لمركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

بدأت شركة "إس كي تيليكوم" الكورية في بناء مركز بيانات ضخم مخصص للذكاء الاصطناعي في مدينة أولسان في كوريا الجنوبية، على بُعد حوالي 370 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة سيول.وأقامت شركة "إس كي" وشركة "أمازون" وحكومة مدينة أولسان حفلا لوضع حجر الأساس لمركز بيانات الذكاء الاصطناعي، والمقرر أن يبدأ تشغيله بنهاية عام 2027.وبموجب اتفاقية مشاركة وُقعت في وقت سابق من هذا العام بين "إس كي" وشركة "أمازون لخدمات الحوسبة السحابية"، التي تعد أكبر مزود للخدمات السحابية في العالم، من المتوقع أن يدعم مركز البيانات الحوسبة عالية الأداء القائمة على وحدات معالجة الرسومات "جي بي يو"، وأن يحقق كفاءة أعلى مقارنة بالمراكز المماثلة الحالية، وذلك من خلال أنظمة تبريد هجينة متخصصة وبنية تحتية شبكية متينة.وسوف يكون هذا المركز أكبر مركز لبيانات للذكاء الاصطناعي خارج منطقة سيول الحضرية، ومن المحتمل أن يصبح مركزا رئيسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.ومن المتوقع أن يوفر المشروع بأكمله، بما في ذلك استثمارات إس كي وأمازون، أكثر من 78 ألف فرصة عمل، وأن يُحدث تأثيرا اقتصاديا بقيمة 25 تريليون وون على مدى الثلاثين عاما القادمة.